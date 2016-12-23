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«Спортивная панорама»: Гончаров и Мамошук стали спортсменами года
23.12.2016 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Газета «Спортивная панорама» за неделю до Нового года подвела итоги традиционного конкурса «Лучшие спортсмены года в Беларуси», который проводит уже в 58-й раз.
Победителями стали олимпийский чемпион в гимнастике Владислав Гончаров и серебряная призерка Игр в Рио Мария Мамошук.
Решение было принято на основе голосов 102 спортивных журналистов белорусских СМИ.
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Газета «Спортивная панорама» за неделю до Нового года подвела итоги традиционного конкурса «Лучшие спортсмены года в Беларуси», который проводит уже в 58-й раз.
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