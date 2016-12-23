Газета «Спортивная панорама» за неделю до Нового года подвела итоги традиционного конкурса «Лучшие спортсмены года в Беларуси», который проводит уже в 58-й раз.

Победителями стали олимпийский чемпион в гимнастике Владислав Гончаров и серебряная призерка Игр в Рио Мария Мамошук.

Решение было принято на основе голосов 102 спортивных журналистов белорусских СМИ.