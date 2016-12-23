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Владимир Путин: «Родченков таскал в Россию всякую гадость, заставлял людей брать и применять»

23.12.2016 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение об информаторах, в частности, о Григории Родченкове, на показаниях которых были основаны допинговые обвинения против российских спортсменов.

«Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или что-то придумывают, может быть. Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он возглавлял российское антидопинговое агентство. Он же  до этого где работа? В Канаде. А потом что делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость.

Я с трудом себе могу представить, что, перемещаясь через границы Канады и США с этими препаратами, он никогда никем не был замечен. Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Привозил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять.

А тех, кто отказывался, как пловцы, он против них придумывал какие-то санкции. Потом когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал. И начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем. Имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся?

Меня это наводит на мысли, что его там кто-то вел. Дождались определенного момента и сделали вброс. Но это не значит, что у нас этого нет. Есть и мы должны с этим бороться», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение об информаторах, в частности, о Григории Родченкове, на показаниях которых были основаны допинговые обвинения...

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