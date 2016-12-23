﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Просил членов комитета, чтобы откровенно сказали в глаза: «Уйти мне или нет». Бытует мнение, что я мешаю женской сборной». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Просил членов комитета, чтобы откровенно сказали в глаза: «Уйти мне или нет». Бытует мнение, что я мешаю женской сборной»

23.12.2016 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о своей роли в женской сборной Беларуси.

– Я не проходил тренерские курсы, поэтому у меня нет соответствующего документа. Но я имею право находиться на скамейке запасных во время матчей женской сборной, потому что внесен в заявку. В четверг состоялось заседание комитета по женскому футболу. Я отчитывался перед коллегами по поводу работы в сборной. Мы нормально сработались, в тренерском штабе все болеют за результат. Я просил членов комитета, чтобы откровенно сказали мне в глаза: «Уйти мне или нет». Бытует мнение, что я мешаю женской сборной. Надеюсь, коллеги были искренни в отношении меня. Они в один голос сказали, что этот сезон был один из самых удачных в истории женской сборной. Оснований прятать голову в песок и говорить, что я не принимал в этой работе участия, нет. У нас нет иллюзий, что мы сделали нечто сверхъестественное. Есть еще масса вопросов, которые нам не удалось решить. Поэтому буду продолжать заниматься женской сборной. Когда мне скажут, что я делаю это плохо, тогда уйду, – сказал Сафарьян.

Узнать точку зрения функционера по многим другим вопросам можно в материале Tribuna.com.

«Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями». Сафарьян ушел в онлайн

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о своей роли в женской сборной Беларуси.

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