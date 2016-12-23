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«Авангард» сегодня может объявить о переходе Меньшикова, но игрок не сыграет с минским «Динамо»
23.12.2016 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня может быть объявлено о переходе защитника Виталия Меньшикова из «Сибири» в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию.
«Клубы уже договорились. Сделка будет оформлена в самое ближайшее время.
Загвоздка в том, что «Авангард» хотел видеть Меньшикова в составе на игру с минским «Динамо», но на Виталия наложена дисквалификация за драку в предыдущем матче», – поделился информацией источник, знакомый с ситуацией.
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Сегодня может быть объявлено о переходе защитника Виталия Меньшикова из «Сибири» в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию.
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