﻿﻿ «Авангард» сегодня может объявить о переходе Меньшикова, но игрок не сыграет с минским «Динамо». 21.by
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«Авангард» сегодня может объявить о переходе Меньшикова, но игрок не сыграет с минским «Динамо»

23.12.2016 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня может быть объявлено о переходе защитника Виталия Меньшикова из «Сибири» в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию.

«Клубы уже договорились. Сделка будет оформлена в самое ближайшее время.

Загвоздка в том, что «Авангард» хотел видеть Меньшикова в составе на игру с минским «Динамо», но на Виталия наложена дисквалификация за драку в предыдущем матче», – поделился информацией источник, знакомый с ситуацией.

 
 
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Сегодня может быть объявлено о переходе защитника Виталия Меньшикова из «Сибири» в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию.

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