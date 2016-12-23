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«Авангард» подтвердил переход Меньшикова, игрок не сыграет с минским «Динамо» из-за дисквалификации за драку с Клинкхаммером
23.12.2016 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Авангарда» подтвердил информацию о переходе защитника Виталия Меньшикова.
Омский клуб выменял хоккеиста у «Сибири» на денежную компенсацию.
Впрочем, с минским «Динамо» он не сыграет: на него
Помимо Меньшикова, в «Авангард» перейдет защитник Михаил Григорьев из «Адмирала».
Владивостокский клуб также получит за хоккеиста денежную компенсацию.
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«Авангард» подтвердил переход Меньшикова, игрок не сыграет с минским «Динамо» из-за дисквалификации за драку с Клинкхаммером
«Авангарда» подтвердил информацию о переходе защитника Виталия Меньшикова.
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