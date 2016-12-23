«Авангарда» подтвердил информацию о переходе защитника Виталия Меньшикова.

Омский клуб выменял хоккеиста у «Сибири» на денежную компенсацию.

Впрочем, с минским «Динамо» он не сыграет: на него наложена дисквалификация за драку с Робом Клинкхаммером.

Помимо Меньшикова, в «Авангард» перейдет защитник Михаил Григорьев из «Адмирала».

Владивостокский клуб также получит за хоккеиста денежную компенсацию.