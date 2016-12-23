Экс-форвард минского «Динамо» Чарльз Лингле перешел в клуб чемпионата Финляндии «Таппара». Отметим, эта команда лидирует в турнире.

Напомним, канадец с белорусским паспортом покинул минское «Динамо» после того, как в конце ноября был выставлен на Драфт отказов.

Лингле провел за «Динамо» 175 матчей, в которых набрал 112 (42+70) очков по системе «гол+пас». Подробную статистику игрока смотрите здесь .