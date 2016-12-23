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Батутист Гончаров и вольница Мамошук стали лучшими спортсменами года
23.12.2016 17:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Белорусские журналисты назвали лучших спортсменов 2016 года: ими по результатам голосования стали батутист Владислав Гончаров и вольница Мария Мамошук, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства спорта и туризма.
© flickr.com/ НОК Беларуси
Гончаров стал
По данным Минспорта, в опросе приняли участие 103 спортивных журналиста, Гончаров набрал в голосовании 981 очко, Мамошук – 591.
В десятку также вошли серебряный призер Рио Иван Тихон, пловчиха Александра Герасименя ("бронза" Игр), тяжелоатлеты Вадим Стрельцов и Дарья Наумова ("серебро" в Рио), борец Джавид Гамзатов ("бронза" ОИ-2016), велогонщик Василий Кириенко, теннисист Владимир Самсонов, пловец Игорь Бокий (7 медалей на Олимпиаде в Рио – 6 золотых и одна "бронза").
Спортивные журналисты лучшим тренером назвали Ольгу Власову, работающую с командой батутистов, лучшей неигровой командой стала женская байдарка-четверка, а лучшей игровой – женская сборная по баскетболу.
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Спортивные журналисты лучшим тренером назвали Ольгу Власову, работающую с командой батутистов, лучшей неигровой командой стала женская байдарка-четверка, а...
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