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Девятовский пообещал нести легкую атлетику в массы

23.12.2016 17:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский пообещал нести легкую атлетику в массы, а республиканские соревнования "Рождественские старты" будут носить статус международных, передает корреспондент Sputnik.

Девятовский пообещал нести легкую атлетику в массы
© Фото: НОК РБ
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В пятницу в торговом центре "Столица" проходит турнир по прыжкам в высоту в рамках открытых республиканских соревнований "Рождественские старты". В турнире прининяли участие 12 "высотников" – по шесть спортсменов у мужчин и женщин. Лучший у мужчин получит денежный приз в размере 600 долларов США, занявшая первое место у женщин – 300. Общий призовой фонд соревнований 2610 долларов.

"Я гарантирую, что мы будем выходить в массы и популяризировать легкую атлетику", – сказал Девятовский журналистам.

По его словам, среди легкоатлетических видов спорта, которые можно проводить в общественных местах, – толкание ядра, метание молота и спринт.

Девятовский напомнил, что впервые подобный формат проведения соревнований БФЛА опробовала в прошлом году в другом крупном столичном торговом центре. Мероприятие, сказал председатель федерации, вызвало большой интерес у посетителей ТЦ. 

"Я не уверен, что сегодня, к нашему сожалению, даже имея свободное время, человек придет в манеж на соревнования. Поэтому вот так ненавязчиво мы организуем в общественных местах соревнования по легкой атлетике среди профессионалов", – сказал он. 

Особый интерес у болельщиков, подчеркнул Девятовский, вызывают и результаты, которые показывают легкоатлеты. Так, у женщин первое место досталось Анне Городской – 184 сантиметра, это всего на 13 сантиметров меньше, чем золото Олимпийских игр. 

Девятовский рассказал, что участие в "Рождественских стартах" принимает элита белорусской легкой атлетики. Глава БФЛА отметил, что приглашения на соревнования получили и украинские спортсмены. Однако для того чтобы состязания вышли на международный уровень, по словам Девятовского, нужно убедиться в их востребованности в своей стране.

Девятовский пообещал нести легкую атлетику в массы
© Sputnik / Виктор Толочко
Участница "Рождественских стартов" в Минске

"Я вам гарантирую, что в будущем году это будет международного уровня соревнования", – сказал Девятовский, в очередной раз обратив внимание, что легкая атлетика не будет находиться только в манеже. 

"Мы будем выходить в люди и заявлять о себе", – добавил председатель БФЛА.

В субботу, 24 декабря, в рамках "Рождественских стартов" состоится забег вертикальный забег по лестнице на 32-й этаж. Соревнования пройдут в доме бизнес-класса "Парус" в 12:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди легкоатлетических видов спорта, которые можно проводить в общественных местах, – толкание ядра, метание молота и спринт.

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