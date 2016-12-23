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АБФФ вновь предложит включить в турнир второй лиг дубли команд высшей лиги

23.12.2016 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, как может измениться формат проведения второй лиги.

«Мы предлагали на обсуждение исполкома идею о том, чтобы в третий дивизион включили дублирующие составы команд высшей лиги. Это помогло бы разделить лигу на 2-3 зоны. Тогда бы упростилась логистика и сократились расходы на содержание команд, но, к сожалению, клубы высшей лиги нас не поддержали. У нас была мысль объединить третий дивизион с чемпионатами областей, но придать всем региональным соревнованиям нужный статус мы тоже не могли.

В следующем году будем предлагать реформировать вторую лигу, чтобы увеличить представительство команд и разбить дивизион на несколько зон», – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, как может измениться формат проведения второй лиги.

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