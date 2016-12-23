﻿ «Авангард» – «Динамо» Минск. Скривенс оформил 7-й шатаут в сезоне, отразив 35 бросков. 21.by
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«Авангард» – «Динамо» Минск. Скривенс оформил 7-й шатаут в сезоне, отразив 35 бросков

23.12.2016 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде одолело «Авангард» (1:0).

Таким образом, голкипер минчан Бен Скривенс оформил седьмой шатаут в сезоне и обошел вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона по количеству «сухих» встреч. Скривенс теперь на втором месте по этому показателю. Лидирует вратарь СКА Игорь Шестеркин – 8 шатаутов в сезоне. 

Вратарь отразил 35 бросков соперника.

Следующий матч минчане проведут дома против СКА, игра пройдет 3 января.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде одолело «Авангард» (1:0).

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