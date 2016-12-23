В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде одолело «Авангард» (1:0).

Таким образом, голкипер минчан Бен Скривенс оформил седьмой шатаут в сезоне и обошел вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона по количеству «сухих» встреч. Скривенс теперь на втором месте по этому показателю. Лидирует вратарь СКА Игорь Шестеркин – 8 шатаутов в сезоне.

Вратарь отразил 35 бросков соперника.

Следующий матч минчане проведут дома против СКА, игра пройдет 3 января.