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«Авангард» – «Динамо» Минск. Скривенс оформил 7-й шатаут в сезоне, отразив 35 бросков
23.12.2016 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде одолело «Авангард» (1:0).
Таким образом, голкипер минчан Бен Скривенс оформил седьмой шатаут в сезоне и обошел вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона по количеству «сухих» встреч. Скривенс теперь на втором месте по этому показателю.
Вратарь отразил 35 бросков соперника.
Следующий матч минчане проведут дома против СКА, игра пройдет 3 января.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде одолело «Авангард» (1:0).
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