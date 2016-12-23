МИНСК, 23 дек – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" на выезде в Омске обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.



© Sputnik Алексей Мальгавко ХК "Динамо-Минск" одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Игра, прошедшая в пятницу, завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу забросил на 18-й минуте Александр Павлович. Вратарь минской команды Бен Скривенс записал на свой счет седьмой "сухой" матч в текущем сезоне.

"Динамо" одержало пятую победу подряд и в следующем матче сыграет дома 3 января против петербургского СКА. "Авангард", потерпевший первое поражение в последних семи играх, 25 декабря примет челябинский "Трактор".