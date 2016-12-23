Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0).

– Эта игра была очень похожа на матч плей-офф. Сегодня играли две хорошие команды. Мы знали, что «Авангард» очень мастеровит. Они играют быстро и хорошо переходят из оборону в атаку. Нам было необходимо сыграть проще, глубоко работать с шайбой. Думаю, по большей части нам это удалось. Мы смогли забросить важную шайбу в большинстве. В третьем периоде, на мой взгляд, мы немного сели, мне хотелось бы видеть больше давления с нашей стороны, но мы здорово оборонялись. У соперника было много шансов забить, но мы держались за победу.

Бен Скривенс сыграл сегодня просто великолепно. Он дал нам возможность победить сегодня.

– Тренер рижского «Динамо» сказал, что замерз в Омске, скажите, а вас не испугал мороз?

– Утром я вышел на пятиминутную прогулку, и после первой же минуты замерз. Наверное, я не бывал в таком холоде в моей жизни. Омск – красивый город, которому идет снежный покров. Но, чтобы жить в Сибири, ты точно должен быть сильным человеком.

– Как считаете, насколько вам облегчило задачу то, что «Авангард» доигрывал встречу с десятью форвардами?

– У меня не было возможности пересмотреть момент с Соботкой. Мэтт Эллисон совсем не грубый игрок, мне кажется, он просто завершал свое движение на льду. Надеюсь, с Владимиром все будет хорошо. Я представляю каково это, когда тренер перемешивает звенья, чтобы достичь максимума. Сожалею всем тренерам, которые попадают в подобную ситуацию.

– Считается, что «Динамо» достаточно грубая команда. Скажите, это часть вашей тактики?

– Смотря что вы имеете ввиду под словом «грубость». Каждый матч мы играем мощно. Мы не играем грязно, мы играем мощно. Это то, что нам необходимо делать, чтобы быть успешными. У нас в составе нет супермастеров. Есть ребята с сильным характером, которые знают, что для того, чтобы победить, им надо заплатить свою цену. Нам надо играть так, чтобы быть успешными, особенно в матчах с такими мастеровитыми коллективами, как «Авангард». Если бы мы соревновались в мастерстве, то они бы нас убили, – сказал Вудкрофт.