«Милан» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии (1:1, 4:3 пен.).

«Россонери» стали обладателями трофея, завоевав первый титул с 2011 года, когда под руководством нынешнего тренера туринцев Массимо Аллегри команда выиграла чемпионат Италии.

«Милан» в седьмой раз победил в Суперкубке страны и теперь делит с «Ювентусом» первое место по числу побед в этом турнире.