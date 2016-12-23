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«Милан» завоевал первый трофей с 2011 года

23.12.2016 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Милан» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии (1:1, 4:3 пен.).

«Россонери» стали обладателями трофея, завоевав первый титул с 2011 года, когда под руководством нынешнего тренера туринцев Массимо Аллегри команда выиграла чемпионат Италии.

«Милан» в седьмой раз победил в Суперкубке страны и теперь делит с «Ювентусом» первое место по числу побед в этом турнире.

 
 
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«Милан» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии (1:1, 4:3 пен.).

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