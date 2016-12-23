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Фотофакт: последний выход на ковер Мелитины Станюты
23.12.2016 20:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Белорусская гимнастка Мелитина Станюта поставила точку в своей спортивной карьере, выступив на финале детского международного конкурса по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank во Дворце спорта в Минске, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik Виктор Толочко
Торжественная церемония проводов состоялась в рамках заключительного дня соревнований Baby Cup. Ранее "художница" призналась, что к
"Очень жаль, что Мелитина уходит из гимнастики. Она еще очень молодая девушка и могла бы с легкостью продолжать борьбу за медали", – рассказали зрители, пришедшие на Baby Cup.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выступление Мелитины Станюты в рамках заключительного дня соревнований Baby Cup
"Мы слышали, что она собирается замуж. Может это и правильно – завязать со спортом. Желаем ей семейного счастья в новом году", – продолжили любители художественной гимнастики.
Накануне стало известно, что многократный призер чемпионатов мира и Европы
© Sputnik / Виктор Толочко
Мелитина Станюта во время чествования
Станюта пришла в художественную гимнастику в 2005 году. За это время белоруска не раз поднималась на ступени пьедесталов различных международных соревнований, в ее копилке – награды Евроигр-2015 в Баку, Универсиады, континентальных и мировых первенств. К сожалению, среди них нет медалей Игр: на Олимпиаде-2012 она заняла 12-е место, на ОИ-2016 – пятое. В 2015 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
Гимнастка является правнучкой народной артистки Советского Союза Стефании Станюты.
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Торжественная церемония проводов состоялась в рамках заключительного дня соревнований Baby Cup.
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