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В чемпионате КХЛ минское "Динамо" одержало пятую победу подряд
23.12.2016 18:23 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Пятую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 23 декабря в Омске белорусская команда выиграла у "Авангарда" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Шайбу забросил Александр Павлович (17.11, в большинстве, ассистенты — Александр Матерухин, Марк-Андре Граньяни).
Штрафное время: 35 — 38 (Шинкевич, 6.41, Волков, 17.30, 33.42, Амброжейчик, 26.27, Эллисон, 28.48 (5+20 мин.), командный штраф, 42.42 — Густафссон, 7.35, Медведев, 15.50, командный штраф, 32.28 (20 мин.), Пьянов, 33.42, Юньков, 39.11 (2+10 мин.)).
После 42 матча "Динамо" с 73 очками занимает 4-е место среди 14 команд Западной конференции (20 побед в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, разница шайб 117-106).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 38 (13+25), Матерухин — 30 (21+9), Клинкхаммер — 29 (16+13), Граньяни — 24 (1+23), Степанов — 21 (11+10), С.Костицын — 21 (4+17), Ковыршин, Павлович — по 15 (7+8), Лисовец — 15 (4+11), Комаров — 10 (7+3), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Дрозд, Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Китаров — 3 (1+2), Готовец — 3 (0+3), Коробов — 2 (1+1), Скривенс — 2 (0+2), Волков, Граборенко, Улльстрём — по 1 (0+1).
Следующие три матча чемпионата КХЛ "Динамо" проведет дома: 3 января — со СКА (Санкт-Петербург), 5-го — с "Северсталью" (Череповец), 7-го — с ЦСКА (Москва).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Пятую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 23 декабря в Омске белорусская команда выиграла у "Авангарда" со счетом 1:0...
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