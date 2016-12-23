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НХЛ. «Питтсбург» против «Нью-Джерси», «Вашингтон» принимает «Тампу» и другие матчи
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 12 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
24 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
-
1:0 – 3
Крайдер (Степан, Зукарелло-Асен)
-
1:1 – 9
Гранлунд (Койву, Цукер)
-
1:2 – 20
Нидеррайтер (Э.Стаал, Койл)
-
1:3 – 20
Койву (Цукер)
-
2:3 – 22
Макдона (Крайдер, Степан)
-
2:4 – 24
Сканделла (Койву, Койл)
-
2:5 – 32
Цукер (Гранлунд)
-
2:6 – 37
Дамба (Э.Стаал, Койл)
-
3:6 – 39
Степан (Клайн, Зукарелло-Асен)
-
4:6 – 57
Крайдер (Макдона, Зукарелло-Асен)
-
4:7 – 58
Койл (Нидеррайтер)
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 12 матчей.
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