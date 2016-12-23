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НХЛ. «Питтсбург» против «Нью-Джерси», «Вашингтон» принимает «Тампу» и другие матчи

24.12.2016 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 12 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Тампа-Бэй 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Карлсон (Уилсон, Алзнер)
2:0 – 15 Карлсон ( Бэкстрем, Юханссон)
3:0 – 30 Овечкин (Орлов)
4:0 – 48 Юханссон ( Бэкстрем)
Коламбус – Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Ганье (Эткинсон, Фолиньо)
2:0 – 21 Саад (Веннберг, Фолиньо)
2:1 – 49 Петри (Барберио, Терри)
Питтсбург – Нью-Джерси 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Кросби (Кессел, Шульц)
2:0 – 24 Фер ()
2:1 – 33 Палмиери (Холл, Мур)
3:1 – 39 Руэдел (Малкин, Куниц)
4:1 – 52 Хернквист (Малкин)
Рейнджерс – Миннесота 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Крайдер (Степан, Зукарелло-Асен)
1:1 – 9 Гранлунд (Койву, Цукер)
1:2 – 20 Нидеррайтер (Э.Стаал, Койл)
1:3 – 20 Койву (Цукер)
2:3 – 22 Макдона (Крайдер, Степан)
2:4 – 24 Сканделла (Койву, Койл)
2:5 – 32 Цукер (Гранлунд)
2:6 – 37 Дамба (Э.Стаал, Койл)
3:6 – 39 Степан (Клайн, Зукарелло-Асен)
4:6 – 57 Крайдер (Макдона, Зукарелло-Асен)
4:7 – 58 Койл (Нидеррайтер)
Айлендерс – Баффало 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Бовилье (Принс, Хэмоник)
2:0 – 34 Строум (Зайденберг, Клаттербак)
3:0 – 39 Таварес (Бэйли, Строум)
4:0 – 45 Лэдд (Хэмоник, Чимера)
5:0 – 52 де Хаан (Зайденберг, Куини)
5:1 – 58 Гиргенсонс (Райнхарт, Богосян)
Флорида – Детройт 3:2 (3 период)
Дата проведения
24 декабря, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Смит (Йокинен, Демерс)
1:1 – 20 Манта (Зеттерберг)
2:1 – 21 Демерс (Ягр, Барков)
3:1 – 30 Маккензи (Томпсон, Мэтисон)
3:2 – 41 Миллер (Ларкин, Атанасиу)
Каролина – Бостон 2:2 (овертайм)
Дата проведения
24 декабря, 03.30, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Спунер (Крейчи, Крюг)
0:2 – 23 Маршанд (Крюг, Спунер)
1:2 – 30 Дж.Стаал ()
2:2 – 46 Фолк (Дж.Стаал, Линдхольм)
Чикаго – Колорадо 1:0 (2 период)
Дата проведения
24 декабря, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 31 Панарин ()
Даллас – Лос-Анджелес 1:1 (2 период)
Дата проведения
24 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Картер (Пирсон)
1:1 – 20 Сегин (Клингберг, Спецца)
Аризона – Торонто 0:1 (1 период)
Дата проведения
24 декабря, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Браун (Мэттьюс)
Калгари – Ванкувер 1:1 (2 период)
Дата проведения
24 декабря, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Трямкин (Гонс, Скилле)
1:1 – 22 Джиордано ()
Сан-Хосе – Эдмонтон
Дата проведения
24 декабря, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

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