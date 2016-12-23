﻿ Андрей Рябинский: «Пришли результаты новой пробы Поветкина. Все чисто, допинга нет». 21.by
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Андрей Рябинский: «Пришли результаты новой пробы Поветкина. Все чисто, допинга нет»

24.12.2016 00:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что новая допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась чистой.

«Охренеть! Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Все чисто, допинга нет!!!

Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто! Что опять за хрень? Все как было с мельдонием.

В наступающем году большой суд. Будем драться с ними!» – твитнул Рябинский.

17 декабря бой Поветкина со Бермейном Стиверном был отменен после информации о положительной допинг-пробе Александра.

Андрей Рябинский: «Если бой со Стиверном состоится, ему пипец»

Поветкин снова провалил допинг-тест. Но все равно вышел драться

 
 
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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что новая допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась...

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