Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что новая допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась чистой.

«Охренеть! Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Все чисто, допинга нет!!!

Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто! Что опять за хрень? Все как было с мельдонием.

В наступающем году большой суд. Будем драться с ними!» – твитнул Рябинский.

17 декабря бой Поветкина со Бермейном Стиверном был отменен после информации о положительной допинг-пробе Александра.

Андрей Рябинский: «Если бой со Стиверном состоится, ему пипец»

Поветкин снова провалил допинг-тест. Но все равно вышел драться