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Хосеп Гвардиола: «Я уважаю Роналду, но Месси находится на ином уровне»

24.12.2016 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я полностью согласен с Луисом Энрике. Месси — лучший, потому что он отлично играет, забивает и знает, как мотивировать остальных.

Я уважаю всех великих футболистов, и Криштиану находится на вершине этого списка, но Месси на ином уровне», — сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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