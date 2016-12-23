Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я полностью согласен с Луисом Энрике. Месси — лучший, потому что он отлично играет, забивает и знает, как мотивировать остальных.

Я уважаю всех великих футболистов, и Криштиану находится на вершине этого списка, но Месси на ином уровне», — сказал Гвардиола.