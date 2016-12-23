﻿﻿ Коммерческий директор «Динамо-Брест» Краснобаев: «Стажировка в «Ювентусе» – не последняя. В конце января посетим «Вольфсбург». 21.by
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Коммерческий директор «Динамо-Брест» Краснобаев: «Стажировка в «Ювентусе» – не последняя. В конце января посетим «Вольфсбург»

24.12.2016 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев поделился первыми впечатлениями о времени, проведенном в расположении в туринского «Ювентуса».

– Подобные стажировки – это бесценный опыт, который сложно получить в пределах Беларуси. За проведенное в Италии время удалось получить как общие, так и узкоспециализированные знания о функционировании одного из лучших клубов мира. Всем нам не терпится реализовать полученный опыт в Бресте. Уверен, каждый отметил себе что-то полезное для дальнейшей работы.

Добавлю, что это не последняя подобная стажировка, и в конце января мы посетим немецкий «Вольфсбург». Контакт с этим клубом был налажен еще в ноябре, когда руководство «Динамо-Брест» находилось в гостях у футбольного клуба «Аль-Джазира», принадлежащего тем же людям, что и «Манчестер Сити». В это же время в Абу-Даби находились представители «Вольфсбурга», которые подписывали договор о сотрудничестве, параллельно с чем началось сотрудничество и между нашими клубами, – рассказал Краснобаев.

 
Теги: Брест
 
 
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Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев поделился первыми впечатлениями о времени, проведенном в расположении в туринского «Ювентуса».

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