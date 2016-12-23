﻿ НБА. Регулярный чемпионат. 45 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Бостон», «Мемфис» взял верх над «Хьюстоном» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. 45 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Бостон», «Мемфис» взял верх над «Хьюстоном» и другие результаты

24.12.2016 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей. «Бостон» встретится дома с «Оклахома-Сити», «Мемфис» примет на своей площадке «Хьюстон».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Чикаго 103:91 (22:26, 26:14, 27:27, 28:24)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (20), Батюм (20 + 11 подборов + 10 передач), Зеллер (13 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Марв. Уильямс (9)  старт; Камински (13), Лэмб (7), Сешнс (5), Хибберт (4 + 4 блок-шота), Белинелли (0).
Чикаго
Батлер (26), Уэйд (12 + 7 подборов), Гибсон (10), Рондо (7 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Лопес (6 + 9 подборов)  старт; Макдермотт (15), Миротич (11 + 10 подборов), Грант (4), Фелисио (0).

 

Орландо – Лейкерс 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21)
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Ибака (19 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Огастин (11), Микс (9), Гордон (9 + 7 подборов), Бийомбо (8 + 9 подборов)  старт; Пэйтон (25 + 9 передач), Уотсон (11), Вучевич (11 + 7 подборов), Грин (6), Уилкокс (0), Рудеж (0), Хезонья (0), Циммерман (0).
Лейкерс
Расселл (15), Денг (11 + 10 подборов), Ингрэм (9), Янг (5), Мозгов (4 + 7 подборов)  старт; Кларксон (18 + 5 потерь), Уильямс (13), Робинсон (7 + 11 подборов), Зубац (6), Уэртас (2).

 

Кливленд – Бруклин 119:99 (29:15, 37:25, 32:17, 21:42)
Дата проведения
24 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (19 + 6 передач), Томпсон (16 + 11 подборов), Лав (14 + 15 подборов), Ирвинг (13 + 10 передач + 6 перехватов), Лиггинс (3)  старт; Данливи (14), Фрай (12), Фелдер (11), Шамперт (7), Макрэй (5), Джефферсон (5), Джонс (0).
Бруклин
Лопес (16), Килпатрик (12), Лин (10 + 6 передач + 5 потерь), Хэмилтон (8), Богданович (0)  старт; Динуидди (13), Беннетт (11), ЛеВерт (9 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (8), Скола (8), Фой (2), Маккаллоу (2), Харрис (0).

 

Бостон – Оклахома-Сити 112:117 (28:25, 26:33, 25:30, 33:29)
Дата проведения
24 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (34 + 10 передач + 5 потерь), Хорфорд (23), Джонсон (17), Брэдли (16), Краудер (3)  старт; Смарт (7), Браун (5), Розир (3), Жеребко (2), Зеллер (2), Олиник (0).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (45 + 11 подборов + 11 передач), Сабонис (20), Адамс (8 + 11 подборов), Роберсон (5), Морроу (2)  старт; Кантер (20), Кристон (4), Грант (4), Абринес (3), Синглер (3), Ловернь (3).

 

Детройт – Голден Стэйт 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31)
Дата проведения
24 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Колдуэлл-Поуп (25), Джексон (17 + 6 передач + 5 потерь), Драммонд (15 + 9 подборов), Луэр (8 + 7 подборов), М-с Моррис (2)  старт; Харрис (26 + 7 подборов), Смит (9), Бэйнс (6), Джонсон (5).
Голден Стэйт
Дюрэнт (32 + 8 подборов), Карри (25 + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (17), Пачулия (7 + 7 подборов), Грин (5 + 10 подборов + 12 передач)  старт; МакГи (15), Кларк (6), Уэст (6), Ливингстон (4), Игудала (2).

 

Милуоки – Вашингтон 123:96 (37:29, 36:29, 27:20, 23:18)
Дата проведения
24 декабря, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Адетокумбо (39 + 8 подборов + 6 передач), Паркер (21 + 8 подборов), Снелл (11), Деллаведова (5), Хенсон (5)  старт; Брогдон (17 + 7 передач), Монро (12 + 11 подборов), Терри (6), Мэйкер (5), Пламли (2), Новак (0), Телетович (0).
Вашингтон
Уолл (18 + 10 передач), Портер (18), М-ф Моррис (14), Бил (10 + 6 передач), Гортат (8)  старт; Берк (6), Макклеллан (6), Очефу (6), Убре (5), Смит (3), Саторански (2), Торнтон (0), Николсон (0).

 

Мемфис – Хьюстон 115:109 (25:31, 29:18, 23:26, 38:34)
Дата проведения
24 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Конли (24), Марк Газоль (16), Аллен (9), Грин (7), Парсонс (4)  старт; Рэндолф (16), Картер (14), Эннис (13), Дэниелс (5), Харрисон (5 + 6 передач), Мартин (2).
Хьюстон
Андерсон (31 + 7 подборов), Харден (16 + 7 подборов + 17 передач + 9 потерь), Харрелл (16 + 8 подборов), Беверли (13), Ариза (6)  старт; Гордон (17), Деккер (5), Нене (4), Брюэр (1).

 

Новый Орлеан – Майами 91:87 (25:28, 19:21, 20:19, 27:19)
Дата проведения
24 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (28 + 22 подбора + 4 блок-шота), Холидэй (22 + 6 передач), Каннингем (5 + 7 подборов), Аженса (5), Хилд (3)  старт; Гэллоуэй (11), Эванс (7), Мур (5), Хилл (3), Фрэйзер (2).
Майами
Драгич (23), Уинслоу (12 + 7 подборов), Уайтсайд (10 + 18 подборов), Ричардсон (7), Макробертс (3)  старт; Джонсон (11), Дж. Джонсон (11 + 10 подборов), Бэббит (5), Уильямс (5), Рид (0 + 8 подборов).

 

Миннесота – Сакраменто 105:109 (26:25, 29:26, 30:27, 20:31)
Дата проведения
24 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
ЛаВин (40), Таунс (20 + 13 подборов), Уиггинс (15), Рубио (13 + 8 передач), Дженг (6 + 10 подборов)  старт; Мухаммад (6), Данн (3), Бьелица (2), Олдрич (0).
Сакраменто
Казинс (32 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Куфос (12), Барнс (10), Маклемор (7), Коллисон (3 + 6 передач)  старт; Толливер (17), Лоусон (15), Темпл (9), Аффлало (2), Коули-Стайн (2).

 

Денвер – Атланта 108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)
Дата проведения
24 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Галлинари (21 + 11 подборов), Чендлер (19 + 11 подборов), Мудиай (17), Харрис (12), Йокич (8 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь)  старт; Бартон (12), Нельсон (8), Артур (5), Фарид (4), Мюррэй (2).
Атланта
Шредер (27), Миллсэп (20 + 8 подборов), Сефолоша (12), Хамфрис (10 + 8 подборов), Бэйзмор (5)  старт; Мускала (13), Бембри (9), Дилэйни (7), Скотт (5), Принс (1).

 

Юта – Торонто 98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)
Дата проведения
24 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (23), Мак (17), Гобер (13 + 14 подборов), Худ (2), Диао (2)  старт; Лайлс (19 + 7 подборов), Инглс (9 + 7 передач), Джонсон (7), Фэйворс (6 + 7 подборов), Нето (0).
Торонто
Лаури (36), ДеРозан (24), Валанчюнас (14 + 7 подборов), Кэрролл (2), Сиакам (0)  старт; Росс (10), Ногейра (9), Джозеф (4), Паттерсон (3), Пауэлл (2).

 

Финикс – Филадельфия 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)
Дата проведения
24 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Бледсоу (24 + 11 передач), Букер (23 + 6 передач), Такер (15), Чендлер (15 + 12 подборов), Крисс (3)  старт; Уоррен (19), Найт (12), Лень (8), Дадли (4), Барбоза (0).
Филадельфия
Эмбиид (27 + 7 подборов), Родригес (21 + 7 передач), Ковингтон (16), Хендерсон (11), Окафор (6)  старт; Ильясова (14 + 5 потерь), Шарич (8), Макконнелл (5), Томпсон (4), Ноэл (4).

 

Портленд – Сан-Антонио 90:110 (27:27, 18:30, 27:30, 18:23)
Дата проведения
24 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (16 + 10 передач), Макколлум (16), Пламли (9), Харклесс (8), Амину (6)  старт; Ленард (16), Крэбб (10), Вонле (5), Дэвис (4), Коннотон (0), Куортермэн (0), Лэйман (0).
Сан-Антонио
Ленард (33), Олдридж (18 + 14 подборов + 6 передач), Мюррей (9), Дедмон (6 + 7 подборов), Грин (5)  старт; Миллс (23), Симмонс (10), Ли (4 + 9 подборов), Андерсон (2), Лапровиттола (0), Форбс (0), Бертанс (0).

 

Клипперс – Даллас 88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22)
Дата проведения
24 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Редик (11 + 5 потерь), Фелтон (8), Джордан (7 + 17 подборов), Мба а Муте (5), Пирс (3)  старт; Кроуфорд (26 + 6 передач), Риверс (16), Спейтс (10), Басс (2), Андерсон (0), Джонсон (0).
Даллас
Барнс (24), Новицки (17), Мэттьюз (16), Уильямс (12 + 9 передач), Финни-Смит (0)  старт; Андерсон (5), Межри (5 + 8 подборов), Харрис (4), Пауэлл (4), Сет Карри (3 + 7 передач).

 

 
 
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