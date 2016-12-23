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НБА. Регулярный чемпионат. 45 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Бостон», «Мемфис» взял верх над «Хьюстоном» и другие результаты
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В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей. «Бостон» встретится дома с «Оклахома-Сити», «Мемфис» примет на своей площадке «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
24 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (20),
Батюм (20 + 11 подборов + 10 передач),
Зеллер (13 + 7 подборов),
Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов + 4 блок-шота),
Марв. Уильямс (9) старт;
Камински (13),
Лэмб (7),
Сешнс (5),
Хибберт (4 + 4 блок-шота),
Белинелли (0).
- Чикаго
-
Батлер (26),
Уэйд (12 + 7 подборов),
Гибсон (10),
Рондо (7 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь),
Лопес (6 + 9 подборов) старт;
Макдермотт (15),
Миротич (11 + 10 подборов),
Грант (4),
Фелисио (0).
- Дата проведения
-
24 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Ибака (19 + 11 подборов + 5 блок-шотов),
Огастин (11),
Микс (9),
Гордон (9 + 7 подборов),
Бийомбо (8 + 9 подборов) старт;
Пэйтон (25 + 9 передач),
Уотсон (11),
Вучевич (11 + 7 подборов),
Грин (6),
Уилкокс (0),
Рудеж (0),
Хезонья (0),
Циммерман (0).
- Лейкерс
-
Расселл (15),
Денг (11 + 10 подборов),
Ингрэм (9),
Янг (5),
Мозгов (4 + 7 подборов) старт;
Кларксон (18 + 5 потерь),
Уильямс (13),
Робинсон (7 + 11 подборов),
Зубац (6),
Уэртас (2).
- Дата проведения
-
24 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Джеймс (19 + 6 передач),
Томпсон (16 + 11 подборов),
Лав (14 + 15 подборов),
Ирвинг (13 + 10 передач + 6 перехватов),
Лиггинс (3) старт;
Данливи (14),
Фрай (12),
Фелдер (11),
Шамперт (7),
Макрэй (5),
Джефферсон (5),
Джонс (0).
- Бруклин
-
Лопес (16),
Килпатрик (12),
Лин (10 + 6 передач + 5 потерь),
Хэмилтон (8),
Богданович (0) старт;
Динуидди (13),
Беннетт (11),
ЛеВерт (9 + 7 подборов),
Холлис-Джефферсон (8),
Скола (8),
Фой (2),
Маккаллоу (2),
Харрис (0).
- Дата проведения
-
24 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (34 + 10 передач + 5 потерь),
Хорфорд (23),
Джонсон (17),
Брэдли (16),
Краудер (3) старт;
Смарт (7),
Браун (5),
Розир (3),
Жеребко (2),
Зеллер (2),
Олиник (0).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (45 + 11 подборов + 11 передач),
Сабонис (20),
Адамс (8 + 11 подборов),
Роберсон (5),
Морроу (2) старт;
Кантер (20),
Кристон (4),
Грант (4),
Абринес (3),
Синглер (3),
Ловернь (3).
- Дата проведения
-
24 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Колдуэлл-Поуп (25),
Джексон (17 + 6 передач + 5 потерь),
Драммонд (15 + 9 подборов),
Луэр (8 + 7 подборов),
М-с Моррис (2) старт;
Харрис (26 + 7 подборов),
Смит (9),
Бэйнс (6),
Джонсон (5).
- Голден Стэйт
-
Дюрэнт (32 + 8 подборов),
Карри (25 + 8 передач + 5 потерь),
Томпсон (17),
Пачулия (7 + 7 подборов),
Грин (5 + 10 подборов + 12 передач) старт;
МакГи (15),
Кларк (6),
Уэст (6),
Ливингстон (4),
Игудала (2).
- Дата проведения
-
24 декабря, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Адетокумбо (39 + 8 подборов + 6 передач),
Паркер (21 + 8 подборов),
Снелл (11),
Деллаведова (5),
Хенсон (5) старт;
Брогдон (17 + 7 передач),
Монро (12 + 11 подборов),
Терри (6),
Мэйкер (5),
Пламли (2),
Новак (0),
Телетович (0).
- Вашингтон
-
Уолл (18 + 10 передач),
Портер (18),
М-ф Моррис (14),
Бил (10 + 6 передач),
Гортат (8) старт;
Берк (6),
Макклеллан (6),
Очефу (6),
Убре (5),
Смит (3),
Саторански (2),
Торнтон (0),
Николсон (0).
- Дата проведения
-
24 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Конли (24),
Марк Газоль (16),
Аллен (9),
Грин (7),
Парсонс (4) старт;
Рэндолф (16),
Картер (14),
Эннис (13),
Дэниелс (5),
Харрисон (5 + 6 передач),
Мартин (2).
- Хьюстон
-
Андерсон (31 + 7 подборов),
Харден (16 + 7 подборов + 17 передач + 9 потерь),
Харрелл (16 + 8 подборов),
Беверли (13),
Ариза (6) старт;
Гордон (17),
Деккер (5),
Нене (4),
Брюэр (1).
- Дата проведения
-
24 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (28 + 22 подбора + 4 блок-шота),
Холидэй (22 + 6 передач),
Каннингем (5 + 7 подборов),
Аженса (5),
Хилд (3) старт;
Гэллоуэй (11),
Эванс (7),
Мур (5),
Хилл (3),
Фрэйзер (2).
- Майами
-
Драгич (23),
Уинслоу (12 + 7 подборов),
Уайтсайд (10 + 18 подборов),
Ричардсон (7),
Макробертс (3) старт;
Джонсон (11),
Дж. Джонсон (11 + 10 подборов),
Бэббит (5),
Уильямс (5),
Рид (0 + 8 подборов).
- Дата проведения
-
24 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
ЛаВин (40),
Таунс (20 + 13 подборов),
Уиггинс (15),
Рубио (13 + 8 передач),
Дженг (6 + 10 подборов) старт;
Мухаммад (6),
Данн (3),
Бьелица (2),
Олдрич (0).
- Сакраменто
-
Казинс (32 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Куфос (12),
Барнс (10),
Маклемор (7),
Коллисон (3 + 6 передач) старт;
Толливер (17),
Лоусон (15),
Темпл (9),
Аффлало (2),
Коули-Стайн (2).
- Дата проведения
-
24 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Галлинари (21 + 11 подборов),
Чендлер (19 + 11 подборов),
Мудиай (17),
Харрис (12),
Йокич (8 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь) старт;
Бартон (12),
Нельсон (8),
Артур (5),
Фарид (4),
Мюррэй (2).
- Атланта
-
Шредер (27),
Миллсэп (20 + 8 подборов),
Сефолоша (12),
Хамфрис (10 + 8 подборов),
Бэйзмор (5) старт;
Мускала (13),
Бембри (9),
Дилэйни (7),
Скотт (5),
Принс (1).
- Дата проведения
-
24 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Хэйворд (23),
Мак (17),
Гобер (13 + 14 подборов),
Худ (2),
Диао (2) старт;
Лайлс (19 + 7 подборов),
Инглс (9 + 7 передач),
Джонсон (7),
Фэйворс (6 + 7 подборов),
Нето (0).
- Торонто
-
Лаури (36),
ДеРозан (24),
Валанчюнас (14 + 7 подборов),
Кэрролл (2),
Сиакам (0) старт;
Росс (10),
Ногейра (9),
Джозеф (4),
Паттерсон (3),
Пауэлл (2).
- Дата проведения
-
24 декабря, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Бледсоу (24 + 11 передач),
Букер (23 + 6 передач),
Такер (15),
Чендлер (15 + 12 подборов),
Крисс (3) старт;
Уоррен (19),
Найт (12),
Лень (8),
Дадли (4),
Барбоза (0).
- Филадельфия
-
Эмбиид (27 + 7 подборов),
Родригес (21 + 7 передач),
Ковингтон (16),
Хендерсон (11),
Окафор (6) старт;
Ильясова (14 + 5 потерь),
Шарич (8),
Макконнелл (5),
Томпсон (4),
Ноэл (4).
- Дата проведения
-
24 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (16 + 10 передач),
Макколлум (16),
Пламли (9),
Харклесс (8),
Амину (6) старт;
Ленард (16),
Крэбб (10),
Вонле (5),
Дэвис (4),
Коннотон (0),
Куортермэн (0),
Лэйман (0).
- Сан-Антонио
-
Ленард (33),
Олдридж (18 + 14 подборов + 6 передач),
Мюррей (9),
Дедмон (6 + 7 подборов),
Грин (5) старт;
Миллс (23),
Симмонс (10),
Ли (4 + 9 подборов),
Андерсон (2),
Лапровиттола (0),
Форбс (0),
Бертанс (0).
- Дата проведения
-
24 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Редик (11 + 5 потерь),
Фелтон (8),
Джордан (7 + 17 подборов),
Мба а Муте (5),
Пирс (3) старт;
Кроуфорд (26 + 6 передач),
Риверс (16),
Спейтс (10),
Басс (2),
Андерсон (0),
Джонсон (0).
- Даллас
-
Барнс (24),
Новицки (17),
Мэттьюз (16),
Уильямс (12 + 9 передач),
Финни-Смит (0) старт;
Андерсон (5),
Межри (5 + 8 подборов),
Харрис (4),
Пауэлл (4),
Сет Карри (3 + 7 передач).
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В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей.
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