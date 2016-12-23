﻿﻿ Андрей Скабелка: «Бойчак в нашей команде, он точно остается до конца сезона». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрей Скабелка: «Бойчак в нашей команде, он точно остается до конца сезона»

24.12.2016 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка заявил, что нападающий Зак Бойчак останется в новосибирской команде до конца сезона.

«Просто так в первых раундах на драфте НХЛ не выбирают. У парня есть мастерство, есть множество хороших качеств, но ему нужно освоиться. Мне кажется, что он уже начал это делать. Плюс он сам хочет остаться здесь, хочет играть в «Сибири». Он знает, что у него есть варианты. Зак в нашей команде, он точно остается до конца сезона», — заявил Скабелка.

Ранее появилась информация, что Бойчак может перейти в минское «Динамо».

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка заявил, что нападающий Зак Бойчак останется в новосибирской команде до конца сезона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Плоцкая «Висла» и «Пяст» заинтересованы в Савицком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика