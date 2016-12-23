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Андрей Скабелка: «Бойчак в нашей команде, он точно остается до конца сезона»
24.12.2016 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка заявил, что нападающий Зак Бойчак останется в новосибирской команде до конца сезона.
«Просто так в первых раундах на драфте НХЛ не выбирают. У парня есть мастерство, есть множество хороших качеств, но ему нужно освоиться. Мне кажется, что он уже начал это делать. Плюс он сам хочет остаться здесь, хочет играть в «Сибири». Он знает, что у него есть варианты. Зак в нашей команде, он точно остается до конца сезона», — заявил Скабелка.
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Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка заявил, что нападающий Зак Бойчак останется в новосибирской команде до конца сезона.
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