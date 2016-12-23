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Джанни Инфантино: «В ЧМ должно участвовать больше стран. Футбол – это не только Европа и Южная Америка»

24.12.2016 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался насчет возможного расширения финальной части чемпионата мира до 48 команд.

«Полагаю, что сегодня чемпионат мира – это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это социальное событие, более значимое, чем футбольный турнир. Развитие и уровень футбола сильно продвинулись вперед.

В английской премьер-лиге выступают игроки из 69 разных стран. На ЧМ-2014, к примеру, сборная Коста-Рики выбила команды Италии и Англии. Сборная Коста-Рики – хорошая команда, но это не Аргентина с Месси или Бразилия с Неймаром.

Футбол – это уже не только Европа и Южная Америка. Нужно уважать это. Важная задача – вовлечь больше стран в событие.

Для Испании, к примеру, участие в чемпионате мира – это нормально. Но есть и страны, команды которых никогда там не играли или попадали лишь один-два раза.

Очень тяжело, когда в ноябре ты уже знаешь, что лишился шансов выйти на чемпионат мира. Попадание на мундиаль может послужить невероятным толчком для страны. Но если это не удалось, то тренера отправляют в отставку, у президента проблемы, то же самое касается клубов.

В новом формате турнир можно будет уложить в 32 дня. Команда, которая станет чемпионом, проведет 7 матчей на 12 стадионах. Есть только позитивные моменты, ведь футбол открыт для всех. 16 групп по 3 команды, затем игры на выбывание. Мы можем увидеть такое на турнире 2026 года», – дал комментарии функционер.

 

 
 
Ссылка на источник 102
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался насчет возможного расширения финальной части чемпионата мира до 48 команд.

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