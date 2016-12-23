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Футболисты «Гомельжелдортранса» стали игроками «Локомотива»

24.12.2016 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как ранее сообщали Sportnaviny.com, «Гомельжелдортранс» прекратил свое существование.

С нового года футболисты команды будут выступать в статусе игроков «Локомотива».

Такое решение руководства было озвучено на торжественной церемонии награждения бронзовыми медалями игроков команды, которое прошло 23 декабря в гомельском «Дворце железнодорожников».

Базой футбольного клуба будет гомельский спортивный комплекс «Локомотив».

Напомним, в следующем футбольном сезоне 2017 года, футболисты «Локомотива» проведут первый официальный поединок в новом статусе с солигорским «Шахтером», в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.

Отметим, история гомельского футбольного клуба «Локомотив» начинается с 1946 года.

 
 
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Как ранее сообщали Sportnaviny.com, «Гомельжелдортранс» прекратил свое существование.

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