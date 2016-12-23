|
Футболисты «Гомельжелдортранса» стали игроками «Локомотива»
24.12.2016 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как ранее
С нового года футболисты команды будут выступать в статусе игроков «Локомотива».
Такое решение руководства было озвучено на торжественной церемонии награждения бронзовыми медалями игроков команды, которое прошло 23 декабря в гомельском «Дворце железнодорожников».
Базой футбольного клуба будет гомельский спортивный комплекс «Локомотив».
Напомним, в следующем футбольном сезоне 2017 года, футболисты «Локомотива» проведут первый официальный поединок в новом статусе с солигорским «Шахтером», в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.
Отметим, история гомельского футбольного клуба «Локомотив» начинается с 1946 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ранее сообщали Sportnaviny.com, «Гомельжелдортранс» прекратил свое существование.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии