Как ранее сообщали Sportnaviny.com, «Гомельжелдортранс» прекратил свое существование.

С нового года футболисты команды будут выступать в статусе игроков «Локомотива».

Такое решение руководства было озвучено на торжественной церемонии награждения бронзовыми медалями игроков команды, которое прошло 23 декабря в гомельском «Дворце железнодорожников».

Базой футбольного клуба будет гомельский спортивный комплекс «Локомотив».

Напомним, в следующем футбольном сезоне 2017 года, футболисты «Локомотива» проведут первый официальный поединок в новом статусе с солигорским «Шахтером», в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.

Отметим, история гомельского футбольного клуба «Локомотив» начинается с 1946 года.