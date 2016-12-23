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Вудкрофт: Скривенс дал возможность победить "Авангард"

24.12.2016 11:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Минское "Динамо" выиграло у омского "Авангарда" благодаря голкиперу Бену Скривенсу, сказал главный тренер столичных хоккеистов Крэйг Вудкрофт.

Вудкрофт: Скривенс дал возможность победить "Авангард"
© Sputnik Евгений Биятов
Минское "Динамо" продолжило победную серию в КХЛ, обыграв "Авангард"

Матч КХЛ, прошедший в пятницу в Омске, завершился победой ХК "Динамо-Минск" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Шайбу забросил на 18-й минуте встречи Александр Павлович. 

"Мы смогли забросить важную шайбу в большинстве. В третьем периоде, на мой взгляд, мы немного сели. Мне хотелось бы видеть больше давления с нашей стороны, но мы здорово оборонялись", – сказал Вудкрофт. Он также отметил, что у "Авангарда" было много шансов забить, но динамовцы "держались за победу".

"Бен Скривенс сыграл сегодня просто великолепно. Он дал нам возможность победить сегодня", — заявил наставник.

Вратарь минской команды записал на свой счет седьмой "сухой" матч в текущем сезоне КХЛ. По итогам голосования болельщиков "Динамо" он стал лучшим игроком матча в Омске.

 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь минской команды записал на свой счет седьмой "сухой" матч в текущем сезоне КХЛ.

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