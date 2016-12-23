Белорусская гимнастка Мелитина Станюта официально завершила карьеру.

Церемония прощания с большим спортом состоялась 23 декабря в минском Дворце спорта на ежегодном турнире Baby Cup BSB Bank 2016.

«Рада, что сегодня в этом зале так много людей, которые помогли мне сделать самые важные шаги в любимом деле — художественной гимнастике. Спасибо болельщикам, вы не представляете, как поддержка помогает снова и снова преодолевать трудности. И, конечно, спасибо моей команде, всем тренерам и хореографам», — сказала Станюта.

Станюта впервые ступила на гимнастический помост в 2005 году. 23-летняя грация многократно становилась призером чемпионатов мира и Европы, побеждала на этапах Кубка мира, Универсиаде и Всемирных играх. В 2015 году получила звание заслуженного мастера спорта.

Девушка дня. Станюта завершает карьеру