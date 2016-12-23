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Михаил Грабовский: «Не планирую открывать школу Миг-84 в Минске. Это отличная идея и обещаю рассмотреть ее»
24.12.2016 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о том, что не планирует в ближайшее время открывать школу в Минске.
«Привет, друзья! Спасибо вам большое за все слова поддержки, благодаря им я иду на поправку. И, надеюсь, скоро вернусь на лед, чтобы снова радовать вас своей результативной игрой.
Сегодня я хотел бы обратиться к вам, чтобы сообщить, что мы продолжаем работу по проведению детских спортивных лагерей «Никогда не сдавайся». В 2016 году мы вынуждены были сделать паузу, чтобы с новыми силами и идеями организовать сбор для юных хоккеистов. И он будет еще лучше, еще эффективнее!
Пока что мы проводим консультации с тренерами по катанию и физподготовке. К сожалению, юных хоккеистов и их родителей, мы не планируем открывать постоянную школу Миг-84 в Минске. Это отличная идея и я обещаю рассмотреть ее вместе со своими помощниками. Но пока никакой школы под моей эгидой в Минске не будет.
Еще раз спасибо за вашу поддержку! Удачи и здоровья всем! Занимайтесь спортом», – сказал Грабовский.
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Михаил Грабовский: «Не планирую открывать школу Миг-84 в Минске. Это отличная идея и обещаю рассмотреть ее»
Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о том, что не планирует в ближайшее время открывать школу в Минске.
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