Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен рассказал, что в футболе может появиться новое правило, регламентирующее отношение игроков с арбитрами.

ФИФА может перенять из регби правило, позволяющее только капитану общаться с судьей. При этом и судей просят разговаривать только с капитаном команды.

«Сейчас есть много игроков, которые жалуются судье на протяжении матча.

Уверен, поведение футболистов может быть лучше. Мы думаем над тем, чтобы вернуть этот момент в правильное русло.

Мы должны помогать судьям и пытаемся создать хороший продукт – динамичную, захватывающую и честную игру.

В игре очень много эмоций, и это хорошо, но мы должны контролировать их.

Можем извлечь что-то полезное из другого вида спорта, как другие могут что-то взять у нас, но нужно бороться с проблемой», – сказал ван .