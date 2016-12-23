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МЧМ-2017. Белорус Карнаухов попал в итоговую заявку сборной России

24.12.2016 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина объявил окончательный состав команды на молодежный чемпионат мира в Монреале и Торонто.

Вратари: Антон Красоткин («Локо»), Владислав Сухачев («Челмет»), Илья Самсонов («Металлург» Мг);

Защитники: Вадим Кудако («Северсталь»), Михаил Сидоров («Ак Барс»), Сергей Зборовский («Реджайна», WHL), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Михаил Сергачев («Виндзор», OHL), Егор Рыков (СКА), Артем Волков («Динамо» Бшх);

Нападающие: Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Кирилл Ураков («Торпедо» НН), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин («Локомотив»), Кирилл Беляев («Югра»), Герман Рубцов («Витязь»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев («Адмирал»), Данил Юртайкин («Рязань»), Михаил Воробьев («Салават Юлаев»), Яков Тренин («Гатино», QMJHL), Денис Гурьянов («Техас», АХЛ).

Таким образом, расположение молодежной сборной покинули защитники Камиль Фазылзянов («Нефтехимик»), Артем Чмыхов (ЦСКА), нападающие Никита Ли («Спартак»), Никита Коростелев («Сарния», OHL), Артур Тянулин («Оттава 76», OHL).

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января.

 
 
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Тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина объявил окончательный состав команды на молодежный чемпионат мира в Монреале и...

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