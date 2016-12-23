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«Вольфсбург» объявил о переходе Дракслера в «ПСЖ»
24.12.2016 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».
«Вольфсбург» сообщил, что стороны согласовали детали трансфера 23-летнего хавбека сборной Германии, который после прохождения медосмотра подпишет контракт с «ПСЖ» на 4,5 года.
Сумма сделки составит 36 миллионов евро. Эти же деньги немецкий клуб заплатил «Шальке» за чемпиона мира в августе 2015 года.
За «Вольфсбург» Дракслер сыграл 34 матча во всех турнирах и забил 5 голов.
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Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».
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