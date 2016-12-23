Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании соглашения со шведским нападающим Фредриком Петерссоном.

29-летний форвард является воспитанником «Фрелунды» и начинал карьеру в родном клубе.

В 2005 году под общим 157 номером он был задрафтован «Эдмонтоном» и отправился за океан. Однако построить достойную карьеру в Северной Америке Петерссону не удалось, и он вернулся во «Фрелунду».

В 2012 году хоккеист подписал соглашение с донецким «Донбассом». В 47 матчах в КХЛ он набирает 13 (7+6) очков.

Затем было «Лугано» и возвращение в Континентальную хоккейную лигу в текущем сезоне. В составе «Торпедо» Петерссон провел 24 матча и отметился 12 (7+5) баллами за результативность при показателе полезности «+5».

В составе сборной Швеции форвард стал чемпионом мира.