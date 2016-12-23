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У "Динамо-Минск" будет новый форвард – швед Петерссон

24.12.2016 15:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Шведский хоккеист Фредерик Петерссон будет играть в ХК "Динамо-Минск", сообщила в субботу пресс-служба столичного клуба.

У "Динамо-Минск" будет новый форвард – швед Петерссон
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Петерссону 29 лет, он является воспитанником клуба "Фрелунда" (Гетеборг) и выступает за сборную Швеции.

"Фредрик Петерссон – в ХК "Динамо-Минск". Достигнута договоренность о подписании соглашения со шведским нападающим", – сказали в клубе.

Хоккеист играл в НХЛ — за "Эдмонтон Ойлерз", он также выступал за швейцарский "Лугано" и донецкий "Донбасс". В 47 матчах в КХЛ он набрал 13 (7+6) очков. Во время выступления за нижегородское "Торпедо" форвард провел 24 матча, набрав 12 (7+5) баллов. Петерссон в составе сборной Швеции стал чемпионом мира и бронзовым призером ЧМ.

По информации столичного хоккейного клуба, в "Динамо" швед будет выступать под № 9, к команде он присоединится в Швейцарии.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации столичного хоккейного клуба, в "Динамо" швед будет выступать под № 9, к команде он присоединится в Швейцарии.

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