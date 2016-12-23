МИНСК, 24 дек – Sputnik. Шведский хоккеист Фредерик Петерссон будет играть в ХК "Динамо-Минск", сообщила в субботу пресс-служба столичного клуба.

Петерссону 29 лет, он является воспитанником клуба "Фрелунда" (Гетеборг) и выступает за сборную Швеции.

"Фредрик Петерссон – в ХК "Динамо-Минск". Достигнута договоренность о подписании соглашения со шведским нападающим", – сказали в клубе.

Хоккеист играл в НХЛ — за "Эдмонтон Ойлерз", он также выступал за швейцарский "Лугано" и донецкий "Донбасс". В 47 матчах в КХЛ он набрал 13 (7+6) очков. Во время выступления за нижегородское "Торпедо" форвард провел 24 матча, набрав 12 (7+5) баллов. Петерссон в составе сборной Швеции стал чемпионом мира и бронзовым призером ЧМ.

По информации столичного хоккейного клуба, в "Динамо" швед будет выступать под № 9, к команде он присоединится в Швейцарии.