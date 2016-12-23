Белорусский журналист Сергей Канашиц оценил изменения в минском «Динамо».

«В хоккейное «Динамо» пришли перемены: место паспортизации заняла плавная белорусизация. Не знаю, как вам, а мне нравится!

Когда–то считалось почти нормой, если в форме «Динамо» на лед выкатывалось человек 10 легионеров разных мастей. Все почему–то были уверены, что без них команду ждет крах. В общем, с засильем легионеров давали маху.

Часто бывало и так, что привозили кого ни попадя. Оно, в принципе, понятно, иногда ведь и покупая колбасу в гастрономе ошибешься с выбором, а тут хоккейный рынок, на котором втюхать могут откровенно залежалый товар под видом первоклассной вырезки. А по–настоящему крупных специалистов в этом деле у динамовцев никогда не было, вот и тыкали пальцем в небо в надежде на авось. Слов нет, случались и меткие попадания: приятно вспомнить, например, игру в «Динамо» таких фигур, как Йозеф Штумпел, Вилли Пелтонен, Йере Каралахти, Пекка Ринне или Джо Павелски. Они оставили свой след в истории динамовского клуба, но и денег из него выкачали тоже, скажем прямо, порядочно.

Когда–то также сочли за норму и решили, что раздавать белорусские паспорта канадцам — это хорошо для нашего хоккея. Рассчитывали, видимо, что это поможет сборной вдруг рвануть к вершинам рейтинга и взобраться на пьедестал чемпионата мира. Но, увы, и тут тоже промашка вышла. Кевин Лаланд, Чарльз Лингле, Джефф Плэтт и Ник Бэйлен провели, конечно, парочку очень неплохих игр в составе нашей сборной, но погоды, будем откровенны, не сделали.

И вот наконец мы дождались кардинальной смены вектора развития: упор в «Динамо» стал делаться на белорусских игроков, на молодежь. Команда теперь действительно стала похожа на базовый клуб национальной сборной. И это прекрасно!

По ходу сезона «Динамо» уже рассталось с Лингле, Крайчеком и Бэйленом. Разгрузили зарплатную ведомость и создали «рабочие места» для молодежи. На результате это пока сказывается не особо. В том, что «Динамо» попадет в плей-офф, а не закончит сезон в середине февраля, как это бывало раньше, практически нет сомнений. И очень хочется думать о том, как бы пару раундов в Кубке Гагарина пройти, какого–нибудь фаворита зацепить. Своими, заметим, силами.

Кристиан Хенкель — 21 год. Евгений Лисовец — 22. Данила Карабань — 20. Артур Гаврус — 22. Дмитрий Амброжейчик — 21... Это имена той самой белорусизации, которая пришла на смену паспортизации. Пацаны только начинают свой хоккейный путь, а уже на хорошем счету в КХЛ. За ними еще с десяток таких бойцов. Юношеская и молодежная сборные прорвались в элиту, там тоже есть из кого выбрать и кем в перспективе усилить состав. Такая политика развития клуба лично мне гораздо больше по душе, чем прежняя», – сказал Канашиц.