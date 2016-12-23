|
Умтити, Саншеш и Дембеле вошли в сборную игроков-открытий Лиги чемпионов
24.12.2016 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь: Альфонс Ареоля («ПСЖ»)
Защитники: Серджи Роберто («Барселона»), Самюэль Умтити («Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»)
Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Йозуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)
Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд)
Тренер: Зинедин Зидан («Реал»)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии