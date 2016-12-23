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Умтити, Саншеш и Дембеле вошли в сборную игроков-открытий Лиги чемпионов

24.12.2016 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь: Альфонс Ареоля («ПСЖ»)

Защитники: Серджи Роберто («Барселона»), Самюэль Умтити («Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»)

Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Йозуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд)

Тренер: Зинедин Зидан («Реал»)

 
 
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УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

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