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Мелитина Станюта: «Буду думать, как сделать художественную гимнастику национальным видом спорта. Это реально»

24.12.2016 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта, которая на днях объявила о завершении карьеры, рассказала, что нужно сделать для популяризации художественной гимнастики в Беларуси.

– Что нужно сделать для популяризации художественной гимнастики?

– Спортсменам — завоевывать медали. Хотя бы для того, чтобы где-нибудь в новостях бегущей строкой было об этом написано. Нужно понимать, что у нас сложный вид спорта. Еще он женский. Это сразу подрезает популярность.

Буду думать, что нужно сделать, чтобы художественная гимнастика стала национальным видом спорта. Это реально. У нас яркие медальные традиции. В этом плане могу выделить греблю, художественную гимнастику и фристайл. Конечно, Саша Герасименя тоже умничка, но она вспыхивает, как звездочка.

Знаю, что в Испании художественная гимнастика наравне с футболом является национальным видом спорта. Недавно узнала, что там гимнастикой занимаются не только в каждом городке, а в каждой школе! Конечно, это становится популярным. Если твоя дочь занимается этим видом спорта, то почему бы тебе не заинтересоваться им тоже, – сказала Станюта.

 

 
 
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта, которая на днях объявила о завершении карьеры, рассказала, что нужно сделать для популяризации художественной гимнастики...

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