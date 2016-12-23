Полузащитник «Городеи» Дмитрий Игнатенко рассказал о задолженности бывшего клуба «Гранита».

- «Городея», как и ваш предыдущий клуб «Гранит», представляет маленький городок. А есть еще какие-то сходства?

– Я бы сказал, что между ними нет ничего общего. Даже нечего сравнивать — совсем разные команды.

- Со стороны кажется, что в Городее болельщики и местные власти гораздо больше вовлечены в жизнь футбольного клуба, чем в Микашевичах или Лунинце.

– С этим не поспоришь. Например, недавно состоялся турнир с участием наших болельщиков. Ранее побывали и на Сахарном заводе. С руководством также постоянно происходит общение. Клуб движется в правильном направлении, развивается. В принципе, мы приезжаем в Городею только на игры, но тем не менее чувствуем близость с болельщиками.

- Вы говорили, что смена обстановки дается для вас нелегко и было тяжело покинуть «Гранит» после стольких лет в команде. Видимо, ваша чаша терпения была переполнена?

– Да. Я до сих пор не получил от «Гранита» ни копейки за этот сезон. Хотя, если честно, я уже и запутался, сколько они мне должны, но вроде бы за апрель, май и июнь. И это только долги по зарплате, про премиальные и речи нет – мы даже за прошлогоднее пятое место так ничего и не получили.

- Валерий Бохно вам вдогонку сказал: «Игнатенко говорил, что будет играть и в холод, и в голод. А в итоге самый первый сбежал из «Гранита».

– Кто как обзывается, то так и называется… Если Валерий Петрович посчитал нужным, так сказать, это его личное мнение. Я не могу заставить его не говорить какие-то слова. Может, у него обида какая-то осталась. Но я, если честно, от этого не страдаю.

- Верите, что «Гранит» все же вернет вам долги?

– Я давно знаю директора клуба Андрея Бохно и верю в его мужское слово. Он обещал рассчитаться. Сейчас обещают что-то дать до Нового года. Надеюсь, не только я, но и все ребята получат то, что заработали, – сказал Игнатенко.