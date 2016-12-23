Гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» отправились 24 декабря в Южную Америку, где примут участие во всемирно известном ралли-рейде «Дакар-2017».

Команда «МАЗ-СПОРТавто» взяла на «Дакар» 31 человека, девять из которых – члены экипажей, принимающих участие в ралли. Помогать им будет группа технического обслуживания, которая займется восстановлением гоночных автомобилей между заездами.

Сообщается, что МАЗовская команда ставит своей целью попасть в число лучших команд по результатам как всего ралли-рейда, так и отдельных этапов. На «Дакар-2017» команда выставила три экипажа. От «быстрой технички» в этот раз решили отказаться.

Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй грузовик поведет пилот Александр Василевский вместе со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Антоном Запорощенко. В третий экипаж вошли трехкратный чемпион страны по дрифтингу Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Алексей Неверович.

Отметим, на ралли-рейде представят два обновленных грузовика МАЗ. Гоночные автомобили легче и проворнее предшественников: оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. Также в автомобили встроена система круиз-контроля, чтобы ехать максимально быстро, но без риска получить штрафные минуты за превышение скорости. Третий экипаж поведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Напомним, ралли-рейд «Дакар-2017» пройдет в Южной Америке с 2 по 14 января 2017 года. Гонка затронет территории сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. Около половины участков будут новыми, с ними гонщики еще не сталкивались в прошлые годы.