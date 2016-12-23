﻿ Экстралига. «Шахтер» проиграл 5 из 6 матчей под руководством Цыплакова и забросил четыре шайбы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экстралига. «Шахтер» проиграл 5 из 6 матчей под руководством Цыплакова и забросил четыре шайбы

24.12.2016 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В очередном матче чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.

Для наставника солигорчан Владимира Цыплакова это поражение стало пятым в шести матчах у руля команды. «Кроты» уступили «Динамо-Молодечно» (1:2), «Юности» (1:4), «Металлургу» (0:1) и «Неману» (1:6). Одна победа пришлась на игру с «Гомелем» (1:0). При этом команда белорусского специалиста забросила всего 4 шайбы в 6 играх.

Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря сменив на посту главного тренера Андрея Гусова.

На данный момент, «Шахтер» идет на третьей строчке в турнирной таблице (57 баллов), уступая первому месту 15 пунктов.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Игнатенко: «До сих пор не получил от «Гранита» ни копейки за этот сезон. Уже и запутался, сколько мне должны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика