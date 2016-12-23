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Экстралига. «Шахтер» проиграл 5 из 6 матчей под руководством Цыплакова и забросил четыре шайбы
24.12.2016 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.
Для наставника солигорчан Владимира Цыплакова это поражение стало пятым в шести матчах у руля команды. «Кроты» уступили «Динамо-Молодечно» (1:2), «Юности» (1:4), «Металлургу» (0:1) и «Неману» (1:6). Одна победа пришлась на игру с «Гомелем» (1:0). При этом команда белорусского специалиста забросила всего 4 шайбы в 6 играх.
Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря сменив на посту главного тренера Андрея Гусова.
На данный момент, «Шахтер» идет на третьей строчке в турнирной таблице (57 баллов), уступая первому месту 15 пунктов.
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В очередном матче чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.
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