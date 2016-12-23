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Бьорндален сократил время тренировки, чтобы провести Рождество с семьей

24.12.2016 19:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Легендарный норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что сократил время тренировок на рождественские праздники. 

"В этом году постараюсь отдохнуть побольше. Обычно я усердствовал с тренировками на Рождество, что ослабляло мою иммунную систему. Сейчас буду тренироваться меньше", – рассказал биатлонист норвежкой телерадиокомпании NRK

Он признался журналистам, что планирует провести время в семье – с супругой Дарьей Домрачевой и маленькой дочерью Ксенией, которая родилась в октябре в 6-м минском роддоме. 

"Конечно, мне хочется проводить время с Дарьей и Ксенией. Поэтому я с нетерпением жду Рождества", – признался Бьерндален. Праздник семья встречает в родной для биатлониста Норвегии

Возвращаясь к спорту, Бьерндален сказал, что не может похвастаться сейчас хорошей формой. Но и говорить, что он в плохом состоянии, биатлонист не стал. На данный момент он занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира. 

Вернуться в большой спорт в январе планирует и Домрачева. Она может принять участие в одном из этапов Кубка мира, которые пройдут в Оберхофе и Рупольдинге.

 
Теги: Минск
 
 
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Биатлонист признается, что с нетерпением ждет Рождества, которое его семья встречает дома – в Норвегии

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