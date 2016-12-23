Бывшая белорусская биатлонистка Светлана Парамыгина прокомментировала допинг-скандал вокруг российской сборной.

«В докладе Макларена нет ни одной фамилии. Возможно, позже некоторые всплывут, вот тогда можно будет говорить более предметно. Пока же ничего не остается, как следить за ситуацией… Безусловно, я всегда выражаю солидарность с российским биатлоном. Но, наверное, это как раз не тот случай.

Как бы там ни было, страдает наш любимый вид спорта. С одной стороны, этот скандал отворачивает от биатлона спонсоров, с другой — вызывает скептицизм у болельщиков. Да что тут говорить — у самих спортсменов тоже. Потому что все мы, когда выходим на дистанцию, надеемся, что будем в равных условиях. Оказывается, не совсем.

Но в биатлоне и так хватает сюрпризов: одному ветер под руку дует, другому — нет, под одним трасса разбита, второй идет по ровному. И без того достаточно испытаний», — рассказала Парамыгина.