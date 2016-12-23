﻿ Владимир Цыплаков: «Пока похвастать нечем – 5 поражений в 6 матчах. Но не стоит забывать, что 3 неудачи потерпели в дуэлях с лидерами чемпионата». 21.by
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Владимир Цыплаков: «Пока похвастать нечем – 5 поражений в 6 матчах. Но не стоит забывать, что 3 неудачи потерпели в дуэлях с лидерами чемпионата»

24.12.2016 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал результат матча с «Неманом» (0:2).

– Полностью согласен с коллегой – игра шла до гола. К сожалению, этот гол пропустили мы, из-за нелепой – другого слова не подберу, ошибки защитника в своей зоне. С другой стороны, сегодня мне не в чем упрекнуть своих подопечных – все старались, бились, работали на результат, но… Наверное, нельзя выиграть матч, если пропускаешь две шайбы в большинстве.

- Вы проиграли уже 5 матчей из 6….

– Несмотря на поражение, рук не опускаем и будем продолжать работать над улучшением игры и результатов. Как показал сегодняшний поединок, подвижки в лучшую сторону есть. Вот если бы подопечные ещё в реализации голевых моментов начали себя проявлять, было просто замечательно.

Да пока похвастать нечем – 5 поражений в 6 матчах. Но не стоит забывать, что 3 неудачи мы потерпели в дуэлях с дуэтом лидеров чемпионата. Повторюсь, будем усиленно трудиться над выходом из сложившейся ситуации.

- Психологический климат в команде, надо полагать, не на высоте?

– Не буду кривить душой, есть некоторые проблемы. Конечно, психологический фактор существует, когда играешь до гола и пропускаешь шайбу. Но мы работает над укреплением морального духа.

- Когда ждать возвращения в строй травмированных Чуприса с Каревым?

– Ярослав будет готов к следующему календарному матчу – против «Металлурга». А вот точной даты возвращения в строй Карева пока нет, – сообщил Цыплаков.

 
 
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