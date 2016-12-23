СДК КХЛ рассмотрел ситуации, произошедшие матче регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и минским «Динамо».

Форвард «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три игры за удар в голову нападающему Владимиру Соботке. Также канадец заплатит денежный штраф. Напомним, чешский хоккеист не смог продолжит игру, у него есть подозрение на сотрясение мозга.

Главный тренер «ястребов» Федор Канарейкин не сможет руководить командой в завтрашней игре против «Трактора» из-за 1-матчевой дисквалификации. В одном из игровых эпизодов игры с «Динамо» тренер вступил в споры с судьей и был удален до конца матча. Кроме этого, на Канарейкина наложен денежный штраф.

Защитник минчан Кирилл Готовец дисквалифицирован на две игры за толчок на борт форварда Дэвида Бута в третьем периоде. Также Готовец заплатит денежный штраф.