В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Динамо-Молодечно" прервало победную серию "Юности" Минск, 24 декабря. В очередном туре хоккейного чемпионата страны 24 декабря лидирующая "Юность" после пяти побед подряд проиграла дома по буллитам...

Минск, 24 декабря. В очередном туре хоккейного чемпионата страны 24 декабря лидирующая "Юность" после пяти побед подряд проиграла дома по буллитам "Динамо-Молодечно" — 2:3. При этом двумя днями ранее столичная команда крупно выиграла у фарм-клуба минского "Динамо" на его площадке — 6:1.Остальные результаты субботы: первая шестерка — "Шахтер" — "Неман" — 0:2, "Металлург" — "Гомель" — 1:2 (по буллитам); вторая шестерка — "Химик" — "Могилев" — 4:2, "Лида" — "Брест" — 6:1, "Витебск" — сборная U-20 — 2:1.В туре заброшено 26 шайб (с начала чемпионата — 1.034), из них хозяевами — 15 (548), гостями — 11 (486). Средняя результативность составила 5,2 гола за игру (6,34). Хозяева одержали 3 победы (всего 87, в т. ч. 6 в овертайме и 2 по буллитам) и потерпели 3 поражения (76, в т. ч. 5 в овертайме и 5 по буллитам). Зафиксирован 41 вариант итогового счета. Наиболее частые: 2:1 (16 раз), 4:1, 3:2 (по 15), 5:1, 3:1 (по 10), 6:1, 4:2 (по 8), 7:2, 4:3, 1:0 (по 6).Положение команд в группе А (у всех по 28 игр): "Юность" — 72 очка (разница шайб 158-50), "Неман" — 68 (149-51), "Шахтер" — 57 (113-55), "Гомель" — 57 (106-51), "Динамо-Молодечно" — 54 (85-65), "Металлург" — 40 (77-81).Положение команд в группе Б: "Лида" — 43 очка (27 игр; разница шайб 76-68), сборная U-20 — 28 (23; 65-66), "Витебск" — 25 (27; 58-123), "Могилев" — 19 (27; 66-148), "Химик" — 18 (27; 46-129), "Брест" — 8 (27; 33-147).Следующий тур пройдет 26—27 декабря.Дмитрий Власов, БелаПАН.