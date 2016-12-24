Форвард «Барселоны» Неймар поделился ожиданиями от 2017 года.

«Хочу, чтобы в следующем году мы выиграли все и снова оформили требл.

Моя результативность? Пока я очень доволен своим выступлением в текущем сезоне, даже несмотря на небольшое число голов. Голы обязательно придут.

Очень рад своим голевым передачам, хочу помогать команде как можно лучше», – сказал Неймар.

В 13 матчах текущего чемпионата Испании Неймар забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.