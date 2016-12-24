﻿﻿ Неймар: «Хочу, чтобы в новом году «Барселона» вновь оформила требл». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Неймар: «Хочу, чтобы в новом году «Барселона» вновь оформила требл»

25.12.2016 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Барселоны» Неймар поделился ожиданиями от 2017 года.

«Хочу, чтобы в следующем году мы выиграли все и снова оформили требл.

Моя результативность? Пока я очень доволен своим выступлением в текущем сезоне, даже несмотря на небольшое число голов. Голы обязательно придут.

Очень рад своим голевым передачам, хочу помогать команде как можно лучше», – сказал Неймар.

В 13 матчах текущего чемпионата Испании Неймар забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Барселоны» Неймар поделился ожиданиями от 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Луис Энрике с окладом 1,56 млн евро в месяц лидирует среди самых высокооплачиваемых тренеров в Европе, Гвардиола – 2-й, Моуринью – 3-й, Зидан – 9-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика