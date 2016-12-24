﻿ Луис Энрике с окладом 1,56 млн евро в месяц лидирует среди самых высокооплачиваемых тренеров в Европе, Гвардиола – 2-й, Моуринью – 3-й, Зидан – 9-й. 21.by
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Луис Энрике с окладом 1,56 млн евро в месяц лидирует среди самых высокооплачиваемых тренеров в Европе, Гвардиола – 2-й, Моуринью – 3-й, Зидан – 9-й

25.12.2016 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Лидирует в списке Луис Энрике («Барселона») – 1,56 миллиона евро в месяц после вычета налогов.

В первую тройку входят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 1,48 млн) и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», 1,36).

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь 9-е место.

 
 
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