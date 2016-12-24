Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Агенты 28-летнего аргентинца во главе с Жорже Мендешем ведут переговоры с китайскими клубами по поводу возможного трансфера, сообщает L’Équipe.

В 15 матчах текущего чемпионата Франции на счету Ди Марии один гол и 5 результативных передач.