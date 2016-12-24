﻿﻿ Зидан назвал Бензема лучшим французским футболистом 2016 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Зидан назвал Бензема лучшим французским футболистом 2016 года

25.12.2016 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стало известно, за кого тренер «Реала» Зинедин Зидан проголосовал в опросе, выявлявшем лучшего французского футболиста 2016 года.

Зидан поставил на первое место нападающего мадридской команды Карима Бензема. Вторым, по версии тренера, стал защитник «Реала» Рафаэль Варан. Третью строчку занял хавбек «Атлетико» Антуан Гризманн. На четвертое место Зидан поставил нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, на пятое – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Первое место по итогам опроса занял Гризманн. Полузащитник «Атлетико» был признан лучшим французским футболистом года. В частности, хавбека поставили на первое место Раймон Копа, Жан-Пьер Папен, Лоран Блан, Давид Жинола, Патрик Виейра, Самир Насри и Луис Фернандес.

Бензема, за которого проголосовал Зидан, не сыграл за сборную Франции на Евро из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, за кого тренер «Реала» Зинедин Зидан проголосовал в опросе, выявлявшем лучшего французского футболиста 2016 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Агенты Ди Марии ведут переговоры с китайскими клубами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика