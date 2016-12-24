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Балтийская лига. «Борисфен» проиграл девять матчей из девяти
25.12.2016 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Могилевсий «Борисфен» в нынешнем сезоне заявился в Балтийскую лигу.
После 9 туров регулярного чемпионата могилевский клуб не одержал ни одной победы. Также у команды худшая разница очков – -320.
Отметим, что все матчи «Борисфен» проводит в гостях. Всего могилевчанам осталось провести 3 матча на групповой стадии турнира.
Добавим, что в чемпионате Беларуси «Борисфен» одержал 14 побед в 14 матчах и делит первое место в турнирной таблице с «Гродно-93».
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Могилевсий «Борисфен» в нынешнем сезоне заявился в Балтийскую лигу.
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