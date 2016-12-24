Могилевсий «Борисфен» в нынешнем сезоне заявился в Балтийскую лигу.

После 9 туров регулярного чемпионата могилевский клуб не одержал ни одной победы. Также у команды худшая разница очков – -320.

Отметим, что все матчи «Борисфен» проводит в гостях. Всего могилевчанам осталось провести 3 матча на групповой стадии турнира.

Добавим, что в чемпионате Беларуси «Борисфен» одержал 14 побед в 14 матчах и делит первое место в турнирной таблице с «Гродно-93».

Тренер «Борисфена» Гуляев: «Заявка в Балтийскую лигу? У нас играет литовец Камарунас, благодаря его личным связям и удалось договориться»