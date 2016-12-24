﻿﻿ Балтийская лига. «Борисфен» проиграл девять матчей из девяти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Балтийская лига. «Борисфен» проиграл девять матчей из девяти

25.12.2016 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Могилевсий «Борисфен» в нынешнем сезоне заявился в Балтийскую лигу.

После 9 туров регулярного чемпионата могилевский клуб не одержал ни одной победы. Также у команды худшая разница очков – -320.

Отметим, что все матчи «Борисфен» проводит в гостях. Всего могилевчанам осталось провести 3 матча на групповой стадии турнира.

Добавим, что в чемпионате Беларуси «Борисфен» одержал 14 побед в 14 матчах и делит первое место в турнирной таблице с «Гродно-93».

Тренер «Борисфена» Гуляев: «Заявка в Балтийскую лигу? У нас играет литовец Камарунас, благодаря его личным связям и удалось договориться»

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевсий «Борисфен» в нынешнем сезоне заявился в Балтийскую лигу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зидан назвал Бензема лучшим французским футболистом 2016 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика