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Волков и Лопачук отправились на Кубок Шпенглера в составе «Динамо», Гаврус – вне заявки, Петтерссон присоединится к команде в Швейцарии
25.12.2016 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Утром 25 декабря тренерский штаб минского «Динамо» объявил ростер команды на международный турнир Кубок Шпенглера.
Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.
Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.
Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.
Новичок команды Фредрик Петтерссон присоединится к команде уже в Швейцарии.
Турнир пройдет с 26 по 31 декабря. В первом поединке минчане сыграют 26 декабря против Канады.
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Волков и Лопачук отправились на Кубок Шпенглера в составе «Динамо», Гаврус – вне заявки, Петтерссон присоединится к команде в Швейцарии
Утром 25 декабря тренерский штаб минского «Динамо» объявил ростер команды на международный турнир Кубок Шпенглера.
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