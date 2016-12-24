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Врач «Авангарда»: «Восстановление Соботки – дело ближайших дней»
25.12.2016 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Врач
«Анелев завершит восстановление в январе. Дервук был проооперирован. Он сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займет около двух месяцев.
У Соботки травма головы. Его восстановление – дело ближайших дней. Зубов через один-два матча будет готов помочь команде», – сказал медик.
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Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко поделился информацией о защитниках Юнасе Анелеве и Илье Дервуке, нападающих Владимире Соботке и Илье Зубове.
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