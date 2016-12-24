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Белорусские биатлонисты встретят Новый год, тренируясь в Австрии

25.12.2016 15:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Сборная Беларуси по биатлону в понедельник отправится на учебно-тренировочный сбор в австрийский Рамзау, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

"Биатлонисты сборной Беларуси 26 декабря отправятся на учебно-тренировочный сбор в австрийский Рамзау Спортсмены будут тренироваться до 2 января, после чего продолжат выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU", — рассказали собеседники агентства.

Ранее Sputnik со ссылкой на тренера мужской команды Беларуси Александра Сымана сообщал, что биатлонистов в Рамзау "ждет очень ответственная и напряженная работа".

"Во-первых, максимальная концентрация на стрелковой подготовке. Во-вторых, тактика, поиск баланса скорости и точности. В-третьих, уделим внимание лыжной технике, прохождению спусков и подъемов. И, конечно, аэробная база. Ее надо восполнять специальными тренировками: любые соревнования приводят к ее естественному выхолащиванию. Но это и задание на домашнюю работу в эти дни перед отъездом в Австрию", — сказал Сыман.

После Рамзау, 2 января, стреляющие лыжники отправятся в немецкий Оберхоф, где 5 января стартует четвертый этап Кубка мира. В первый день состоятся мужская и женская спринтерская гонки.

В этот же день, 5 января, мужской и женский спринты откроют соревновательную программу четвертого этапа Кубка IBU в итальянском Мартелл-валь Мартелло.

В общем зачете Кубка мира после трех этапов Кубка мира среди белорусских биатлонистов лидером является Владимир Чепелин — 39-е место (64 балла). Надежда Скардино, расположившаяся на 22-м месте (142), является лучшей у женщин.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Сборная Беларуси по биатлону в понедельник отправится на учебно-тренировочный сбор в австрийский Рамзау, сообщили Sputnik в пресс-службе...

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